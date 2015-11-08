رئيس لجنة تحقيق «الطائرة الروسية» يناشد الإعلام الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عنها

صرح الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق في حادث الطائرة الروسية، أن كل ماينشر من أخبار ومعلومات على بعض وسائل الإعلام والوكالات عن مصادر مجهلة تزعم أن مصدرها أحد أعضاء اللجنة، ماهي إلا أخبار غير صحيحة ولا يعتد بها .

وأضاف ” المقدم ” في تصريحات صحفية، أن ما صدر عن اللجنة وأعضائها المعتمدين، هو فقط البيان الرسمي، الذي أعلن عنه بالأمس ” السبت “، والذي تم التوقيع عليه من جميع الأعضاء المعتمدين للجنة، الذين يمثلون الـ 5 دول المشاركة في التحقيق وهي ” مصر – روسيا – فرنسا – ألمانيا – وأيرلندا ” .

ويهيب رئيس اللجنة بوسائل الإعلام، توخي الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية فقط، والتي تصدر عن اللجنة بين الحين والآخر.