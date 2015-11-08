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لجنة التحقيق في “سقوط الطائرة الروسية” تستدعي 11 موظفًا بمطار شرم الشيخ

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لجنة التحقيق في “سقوط الطائرة الروسية” تستدعي 11 موظفًا بمطار شرم الشيخ لجنة التحقيق في “سقوط الطائرة الروسية” تستدعي 11 موظفًا بمطار شرم الشيخ

حادث الطائرة الروسية المنكوبة – أرشيفية

استدعت لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية، 11 موظفًا من مطار شرم الشيخ، اليوم اأحد، للتحقيق في واقعة سقوط الطائرة الروسية، التي سقطت الأسبوع الماضي في العريش، وأسفرت عن مقتل 224 روسيًا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم حتى الآن من قبل اللجنة، 18 شخصًا، من بينهم مدير الطيران ومسؤولين بمصر للطيران، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وأكد رئيس اللجنة بالأمس، أن الطائرة كانت تحلق بنظام الطيار الآلي وانشطرت على الأرجح في الجو بعد ضوضاء مفاجئة، ولكن من السابق لأوانه استنتاج سبب سقوطها.

وكانت الطائرة، هي من طراز “ايرباص إيه 321″ تحطمت في سيناء بعد 23 دقيقة من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، مما أدى إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 224 شخصا.

 

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