مارجريت عازر: تقدمنا للعليا للانتخابات بتغيير ورقة تصويت القوائم في شرق الدلتا

قالت مارجريت عازر، المرشحة على قائمة في حب مصر وعضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك اتجاه لتعديل ورقة التصويت الخاصة بالقائمة في منطقة شرق الدلتا، وعدم ترشح أي قوائم أخرى سوى قائمة في حب مصر، التي لا تحتاج سوى 5 % من إجمالي أصوات الناحبين هناك، لتكون صياغتها على شاكلة هل توافق على دعم قائمة ” كذا”، حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية.

ولفتت عازر إلى أن قائمة “في حب مصر” قدمت طلبًا للجنة العليا للانتخابات بهذا المضمون.

وحول دور الكنيسة في الانتخابات، قالت عازر، إن الكنيسة دورها رعوي ولا علاقة لها بتوجيه الناخبين، وما يشاع عن تدخلها بالسياسة غير صحيح، وهي تمارس دورًا وطنيًا خالصًا في الدعوة لمساندة الدولة والوطن بشكل عام دون أن تتدخل في العملية الانتخابية بالتوجيه للناخبين. موضحة أن دائرة مثل إمبابة كان يخوض معركة الإعادة فيها مرشحان مسيحيان، ورغم ذلك لم ينجحا أو تحشد لهما الكنيسة أي دعم، كما يدعي البعض.

وكشفت عازر أن نواب القائمة الذين نجحوا في المرحلة الأولى سيتوجهون الأربعاء المقبل إلى شرم الشيخ لدعم وتنشيط السياحة في ظل المؤامرة الدولية الكبرى التي نواجهها.

وأكدت على تفاؤلها بقدرة قائمتها باقتناص مقاعد المرحلة الثانية المخصصة للقائمة ، قائلة “الشعب واعي ويعلم أنه من غير المنطقي أن ينتخب قائمة أخرى من أجل فرد أو أثنين بها”. مشددة على دور المرأة في البرلمان المقبل خاصة في ظل وجود عدد أكبر من السيدات في هذا المجلس لأول مرة، وهو ما يعني ضرورة تفعيل دور النساء بشكل قوي.