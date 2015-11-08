صور|صلاح يقود هجوم روما في “ديربي العاصمة الايطالية”

كتب|عابد البنا

ظهرالنجم المصري محمد صلاح أساسيًا فى التشكيل الذي أعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق روما الإيطالي لمباراة روما أمام فريق لاتسيو ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ونجح صلاح في قيادة فريق روما الايطالى بالفوز على باير ليفركوزن الالمانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاولمبيكو في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الرابعة الذى قدم أداءًا مميزًا هجوميًا ودفاعيًا.

ودخل “محمد صلاح” هداف نادي روما برصيد 5 اهداف التاريخ عندما أحرز أسرع هدف لفريقه بمشاركة الاوربية فى شباك ليفركوزن ، ونجح في صناعة ركلة جزاء سددها البوسنى بيانيتش ليحقق هدف الفوز للنادي الايطالي.

ولن تكون مهمة “الفرعون المصري” فى قيادة روما لتحقيق الفوز على الجار لاتسيو سهله ، فى ظل الغيابات التى يعانى منها “الذئاب” والمتمثلة فى فرانشيسكو توتى قائد الذئاب والثلاثى دانييلى دى روسى واليساندرو فلورينزى ودوجلاس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ميراليم بيانيتش للايقاف.

و يتطلع لاتسيو لحصد النقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى المنافسة على حصد لقب “الكالتشيو” هذا الموسم، بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها أمام ميلان فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل روما المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى، قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحل لاتسيو فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وضم التشكيل كلاً من حارس المرمى” فويتشيك تشيزني”

الدفاع: فاسيليوس توروسيديس – كوستاس مانولاس – أنتونيو روديجر – لوكاس دينى

خط الوسط: رادجا ناينجولان – محمد صلاح – فاينكوير – جيرفينيو – ياجو فالكي

الهجوم: إيدين دجيكو