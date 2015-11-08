أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور|صلاح يقود هجوم روما في “ديربي العاصمة الايطالية”

Google+ Print
صور|صلاح يقود هجوم روما في “ديربي العاصمة الايطالية” صور|صلاح يقود هجوم روما في “ديربي العاصمة الايطالية”

كتب|عابد البنا

صلاح يقود هجوم روما

ظهرالنجم المصري محمد صلاح أساسيًا فى التشكيل الذي أعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق روما الإيطالي  لمباراة  روما أمام فريق لاتسيو ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ونجح صلاح في قيادة  فريق روما الايطالى  بالفوز على باير ليفركوزن الالمانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاولمبيكو في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الرابعة الذى قدم أداءًا مميزًا هجوميًا ودفاعيًا.

ودخل “محمد صلاح” هداف نادي روما برصيد 5 اهداف التاريخ عندما أحرز أسرع هدف لفريقه بمشاركة الاوربية فى شباك ليفركوزن ، ونجح في صناعة ركلة جزاء  سددها البوسنى بيانيتش ليحقق هدف الفوز للنادي الايطالي.

ولن تكون مهمة “الفرعون المصري” فى قيادة روما لتحقيق الفوز على الجار لاتسيو سهله ، فى ظل الغيابات التى يعانى منها “الذئاب” والمتمثلة فى فرانشيسكو توتى قائد الذئاب والثلاثى دانييلى دى روسى واليساندرو فلورينزى ودوجلاس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ميراليم بيانيتش للايقاف.

و يتطلع لاتسيو لحصد النقاط الثلاث، للحفاظ على آماله فى المنافسة على حصد لقب “الكالتشيو” هذا الموسم، بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها أمام ميلان فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل روما المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى، قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحل لاتسيو فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وضم التشكيل كلاً من حارس المرمى” فويتشيك تشيزني”

الدفاع: فاسيليوس توروسيديس – كوستاس مانولاس – أنتونيو روديجر – لوكاس دينى

خط الوسط: رادجا ناينجولان – محمد صلاح – فاينكوير – جيرفينيو – ياجو فالكي

الهجوم: إيدين دجيكو

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا