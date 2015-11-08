صور| أكاديمية ONA تنهي دورة الأفلام الوثائقية بمشروع «Cairo 24» عن المرأة في القاهرة

أقامت أكاديمية ONA دورة تدريبية عن الأفلام الوثائقية بالتعاون مع «sci-tech»، والتي تبث برامجها بالتعاون مع قناة ON TV.

وسعى مدربو الدورة التدريبية إلى تطبيق تجربة«cairo 24»، والتي سبق إجراؤها في ألمانيا، تحت اسم «berlin 24»، وهي عبارة عن مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة على مدار اليوم، ليتم تجميعها في فيلم طويل يصور القاهرة لمدة 24 ساعة، وكان موضوع الورشة التدريبية عن النساء فقط تحت عنوان «المرأة في القاهرة خلال 24 ساعة»، وكانت أغلب موضوعاته عن حرية الرأي وحقوق المرأة.

وقام بالتدريب في الدورة، كلًا من الإيطالي stefano، وهو مخرج ومنتج للعديد من الأفلام الوثائقية منذ عام 2001، والمدرب الألماني Ole، وهو مخرج مستقل يعمل على إنتاج أفلام ثائقية في برلين.