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تأجيل قضية «خلية الرصد والرعد» لـ 6 ديسمبر

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تأجيل قضية «خلية الرصد والرعد» لـ 6 ديسمبر تأجيل قضية «خلية الرصد والرعد» لـ 6 ديسمبر

أرشيفية

قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، تاجيل محاكمة 21 شخصًا في اتهامهم بتكوين خلية “الرصد والردع” الإرهابية بهدف ارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية لجلسة 6 ديسمبر المقبل للشهود.

ووجهت النيابة للمتهمين البالغ عددهم 21 متهمًا بينهم 8 محبوسين، أنهم كونوا خلية إرهابية تحمل اسم “الرصد والردع”، بهدف إثارة العنف واشاعة الفوضي.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، وقتل مواطنًا مسيحيًا بالخطأ تصادف مروره، وإصابة ضابط وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

 

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