تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا في قتل اللواء «نبيل فراج» لـ 6 ديسمبر لسماع الشهود

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم ” الأحد “، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 6 ديسمبر، لسماع باقي الشهود.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم ” الإرهاب وتمويله – إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها – والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي – واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام – واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض “.

وأسندت النيابة لهم تُهم قتل اللواء نبيل فراج، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فىي قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر.