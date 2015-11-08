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تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا في قتل اللواء «نبيل فراج» لـ 6 ديسمبر لسماع الشهود

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تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا في قتل اللواء «نبيل فراج» لـ 6 ديسمبر لسماع الشهود تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا في قتل اللواء «نبيل فراج» لـ 6 ديسمبر لسماع الشهود

اللواء نبيل فراج

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم ” الأحد “، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 6 ديسمبر، لسماع باقي الشهود.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم ” الإرهاب وتمويله –  إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها – والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين-  الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي – واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام – واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض “.

وأسندت النيابة لهم تُهم قتل اللواء نبيل فراج، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فىي قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر.

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