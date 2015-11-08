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علامات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

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علامات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية علامات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية من أكثر الأمراض المرتبطة بالأنف شيوعًا، ويصاحب التهاب الجيوب الأنفية عدد من الأعراض.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية


>عن أهم الأعراض التى تشير للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يقول أستاذ الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أشرف بلبع، إن هناك عددًا من الأعراض التى تشير غالبًا إلى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، أهمها خروج قطع صفراء من الأنف وزغللة أو اضطراب رؤية فى العين وصداع فى مقدمة الرأس.

طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية


>بالنسبة لطرق علاج التهاب الجيوب الأنفية يقول بلبع، إن علاج هذا الالتهاب يعتمد على تناول المضادات الحيوية، وتختلف قوة المضاد الحيوى ومدة تناوله تبعًا لطول فترة الإصابة بالجيوب الأنفية.

ففى حالة ظهور الأعراض لفترة تتجاوز الشهرين يتم تناول مضاد حيوى قوى لمدة أسبوعين كاملين، وذلك تحت إشراف الطبيب المعالج، والذى يحدده تبعًا لحالة المريض.

ويؤكد بلبع أنه فى أغلب الحالات يصاحب التهاب الجيوب الأنفية وجود حساسية بالأنف، وهنا يتم وصف جرعات خفيفة من الكورتيزون للعمل على خفض نشاط الحساسية وذلك بعد إجراء اختبار للحساسية.

ومن المفضل أيضًا استخدام نقط مزيلات الاحتقان أو أى محلول ملحى للحد من أعراض التهاب الجيوب الأنفية و للمساعدة على التنفس فى حالة وجود انسدادات بالأنف تعوق هذه العملية.

الملخص


>التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة للأنف وترتفع حدة أعراضه بشكل خاص لدى المصابين بالحساسية، وهناك أعراض محددة لالتهاب الجيوب الأنفية.

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