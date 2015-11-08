النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى حول حريق مخزن أدوات كهربائية بأكتوبر

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائى حول الحريق الذى اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمخزن لمبات موفرة وأدوات كهربائية على مساحة 2000 متر بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، لمعرفة أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ظروفه وملابساته.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من شرطة النجدة باشتعال النيران بمخزن فى المنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل 9 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأول والعلوى وتفحمت معظم محتويات الطابقين، فيما تم منع خطر امتداد النيران بذات الطوابق والمنشآت المجاورة له فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.