الدفاع بـ"أحداث بولاق" يطلب إخلاء سبيل المتهمين لتجاوز مدة الحبس الأحتياطى

رفعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، بعد سماع شهود الإثبات.

وطلب عضو هيئة الدفاع والحاضر عن المدعى بالحق المدنى عرض "سلطان ثابت" على الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز التى لحقت به جراء أصابته بالأحداث، كما طلب محامى آخر التصريح باستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات السابقة، وإخلاء سبيل المتهمين لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى.

أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.