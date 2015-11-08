خليجي يدعي انه "داعشي" ويهدد بتفجير فندق

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي زائراً خليجياً في العقد الخامس من العمر، بتهمة تهديد موظف استقبال في فندق، بتفجير الفندق، مدعياً أنه من "داعش".

وذكرت النيابة العامة أن المتهم اتصل بالموظف من غرفته، وقال له: " أنا من جماعة داعش، وإذا لم يأتني أي موظف إلى غرفتي لمساعدتي، فسأفجر الفندق".

وأثناء مثوله امام الهيئة القضائية، انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، وادعى انه لا يتذكر ما حدث معه في ذاك الوقت، بحكم انه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما أجلت القضية إلى الشهر المقبل لنطق الحكم فيها.