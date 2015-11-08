أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليجي يدعي انه "داعشي" ويهدد بتفجير فندق

Google+ Print
خليجي يدعي انه "داعشي" ويهدد بتفجير فندق خليجي يدعي انه "داعشي" ويهدد بتفجير فندق

 أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي زائراً خليجياً في العقد الخامس من العمر، بتهمة تهديد موظف استقبال في فندق، بتفجير الفندق، مدعياً أنه من "داعش".

وذكرت النيابة العامة أن المتهم اتصل بالموظف من غرفته، وقال له: " أنا من جماعة داعش، وإذا لم يأتني أي موظف إلى غرفتي لمساعدتي، فسأفجر الفندق".

وأثناء مثوله امام الهيئة القضائية، انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، وادعى انه لا يتذكر ما حدث معه في ذاك الوقت، بحكم انه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما أجلت القضية إلى الشهر المقبل لنطق الحكم فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية