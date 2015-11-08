بائعة أتفقت مع عشيقها على خطفها والسبب مفاجآة

قامت أحدى ربات البيوت بعمل حيلة مع عشيقها لخطفها وسرقة سيارة زوجها وطلب فدية منه مقابل عودته

قام حسن .ه.م بتقديم بلاغ الى قسم الأزبكية بأنه عند توقفه فى شارع 26 يوليو وبالتحديد أمام محل حلويات العبد هو وزوجته داخل السيارة التى يعمل عليها سائق.

نزل حسن من السيارة لشراء بعض الطلبات وبعد عدة خطوات شاهد شخص يركب السيارة ويقودها ومعه زوجته وفر مسرعاً,ثم تلقى اتصال هاتفى من السارق يطلب منه مبلغ 20 الف جنيه مقابل لعودة زوجته و السيارة.

بعدقيام المباحث بعمل التحريات تبين أن زوجة المبلغ وتدعى مها .م التى تعمل بائعة فى محل ملابس على علاقة ب محمد .ا.ع الذى يعمل مكوجى فى نفس منطقة سكن المجنى عليه” أوسيم” وقد أتفق الأثنين على سرقة سيارة زوجها وطلب مبلغ مالى نظير عودتها اليه.

بإجراء التحريات تبين أن زوجة المبلغ ترتبط بعلاقة عاطفية بـ “محمد. أ. ع ” مكوجى، مقيم أوسيم، وإنهما وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته باعترافات الزوجة المتهمة أقر بما قالت وتم أحلتهما الى التحقيق بعد أن اتهمهما زوجها بسرقة سيارته.

امر اللواء “خالد عبدالعال” مدير أمن القاهرة بتحرير محضر ضدهما وترحيلهما الى النيابة لإستكمال التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads