صدمة في الأردن بعد وفاة سيدة أعمال إثر سقوطها من مبنى

صدمة أحدثتها وفاة سيدة الأعمال الأردنية والناشطة الاجتماعية ثريا السلطي وشقيقتها جومانة، بعد سقوطهما من مبنى عال في منطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان.

صدمة الوفاة الغريبة عبر عنها ناشطون وأصدقاء للشقيقتين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا تزال تحقيقات الأجهزة الأمنية مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة التي أشيع حولها كثير من الأقاويل، ما بين أن تكون انتحاراً أو عملاً جنائياً مدبراً، حسبما ذكرت “العربية نت”.

واختارت مجلة “آرابيان بزنس” ثريا السلطي ضمن أقوى 100 شخصية نسائية عربية لعام 2014، وهي النائب الأول لمؤسسة إنجاز للناشئين حول العالم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقبلها، عملت على تطبيق نموذج مايكل بورتر للتنمية الاقتصادية في الأردن.

ولثريا السلطي مبادرات في مجال المشاريع الاجتماعية، إذ فازت بجائزة صاحب المبادرة الاجتماعية لعام 2006 من مؤسسة شواب لدعم روح المبادرة الاجتماعي، وبجائزة الريادة الاجتماعية في عام 2009 من مؤسسة سكول، إضافة إلى جائزة القائد العالمي الشاب من المنتدى الاقتصادي العالمي.