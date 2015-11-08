صور| مصر الخير تعقد مؤتمرًا موسعًا مع طلاب الوادي الجديد

نظم فرع جامعة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، مؤتمرًا موسعًا بمسرح كلية التربية في مدينة الخارجة بالوادى الجديد، بحضور عميد كلية التربية الرياضية منسق فرع الجامعة مع مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد صفوت وكيل كلية التربية لشؤون الطلاب، وبحضور أساتذة أفرع الجامعة وعدد كبير من الطلاب.

استعرض المهندس بهاء الوسيمى،مدير قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير الجهود إلى تقدمها المؤسسة لطلاب الجامعة بمحافظات الصعيد، مستعرضا انشطة جامعة أسيوط لخدمة المحافظة،وجهود مؤسسة مصر الخير في اعتماد 500 ألف جنيه لتجهيز ورش المدينة الجامعية للطالبات.

وأضاف بهاء، أن تلك المساعدات من مؤسسة مصر الخير تأتى ضمن الأنشطة الخيرية التي تقوم بها المؤسسة باستمرار مضيفا أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم تدعيم المحافظة بقوافل طبية .