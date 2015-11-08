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نوال الزغبي تحيي البرايم الخامس من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي».. الجمعة المقبل

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نوال الزغبي تحيي البرايم الخامس من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي».. الجمعة المقبل نوال الزغبي تحيي البرايم الخامس من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي».. الجمعة المقبل

الفنانة نوال الزغبي

كتبت : إنجي لطفي

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفل البرايم الخامس، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، الموافق الـ 13 من نوفمبر، في تمام الساعة  الـ 9 مساءًا.

وتغني “الزغبي”، في الحفل العديد من أشهر أغنياتها، والتي تنال إعجاب محبي الطرب، خاصةً من ألبومها الأخير “مش مسامحة”، الذي حصل على نسبة مشاهدة واستماع عالية، كما تشارك الفنانة طلاب البرنامج الغناء على مسرح “ستار أكاديمي”.

ويذكر أن وائل كفوري، كان قد أحيى البرايم الأول من البرنامج،  فيما أحيا محمد حماقي، البرايم الثاني، وأحيا نجم المغرب سعد لمجرد، الحفل الثالث، وأخيرًا المطربة أصالة، التي أحيت البرايم الرابع، لتحيي نوال الزغبي الخامس، الجمعة المقبلة.

وتقدم البرنامج الإعلامية اللبنانية، هيلدا خليفة، ويُعد البرنامج من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي، وكان النجم محمد حماقي، ضيف البرنامج الأسبوع الماضي.

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