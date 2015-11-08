صور| نجوم “THE VOICE” يختارون أخر أعضاء فرقهم.. السبت المقبل

يختار نجوم برنامج “THE VOICE” بشكل نهائى أعضاء فرقهم ،بالحلقة ثالثة والأخيرة من مرحلة “المواجهة” (The Battles)،المقررعرضها السبت المقبل على “MBC مصر”.

الحلقة ستكون خالية من أي فرصة لخطف المدربين الأربعة”كاظم ،شيرين”صابر،وعاصى” لأي مشترك، وبالتالي سينتقل إلى العروض المباشرة من سيختارونهم في فرقهم فقط.

وكانت الحلقة الثانية قد شهدت سبع مواجهات، واحدة لعاصي، واثنتين لشيرين، واثنتين لكاظم، واثنتين أيضاً لصابر. ومع نهاية الحلقة، تأهل 9 مواهب إلى مرحلة العروض المباشرة.

*المواجهة الأولى لـ “فريق عاصي”.. اختيار رحاب صالح

بدأت الحلقة مع إعلان عاصي عن مواجهة صعبة ودقيقة في فريقه بين ثلاثة أصوات مصرية،وهن دنيا هاني ، وأميرة رضا ، ورحاب صالح ، واختار لهن أغنية “كل ما قول التوبة” للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكشف عاصي أنه اختار هذه الأغنية لأنها تناسب الأصوات الثلاثة،وبعد غنائهن، اعتبر صابر أن الأداء كان جميلاً ومنسجماً، بينما قالت شيرين أن رحاب تبدو محترفة وتضيف للأغنية، وكذلك دنيا، ولو كان لديها كفتان فهي تضع فيهما رحاب ودنيا، أما أميرة فهي تحتاج لأغان معينة تبرز إمكانياتها. واتفق كاظم مع شيرين في رأيها. وكان على عاصي اختيار مشتركة واحدة بين الثلاثة، فعلق “لقد شرفتم بلدكم مصر بما قدمتموه”، قبل أن يقع خياره على رحاب صالح للانتقال معه إلى مرحلة العروض المباشرة.

*المواجهة الثانية لـ “فريق شيرين”…اختيار غسّان بن ابراهيم

أما المواجهة الثانية، فكانت مع “فريق شيرين”، رافعة شعار “أكون أو لا أكون”. وقد وقع اختيارها على اسمين تونسيين لخوض المواجهة، هما غسّان بن ابراهيم ، وحمزة الفضلاوي ، من خلال أغنية “والله وفيك الخير” (كيفك انت) للفنان آدم.، وأثنى المدربون الأربعة على غناء المشتركين، واعتبروا أن غسّان هو صاحب خبرة أكبر في التعامل مع المسرح والجمهور، لكن حمزة يتميز بالإحساس العالي في الأداء. ورأى كاظم أن غسّان يتميز بمساحاته الصوتية الواسعة، وعلّق صابر ان المشترك غنى كمهاجم، فيما قال عاصي أن حمزة لا يقل عنه احترافاً إنما بطريقته. وأخذت شيرين وقتاً كافياً قبل أن تعلن الاسم الذي ستنتقل به إلى العروض مباشرة، مؤكدة أنها من المرات القليلة التي لا تعرف فيها ماذا تقول، في دلالة على حيرتها الكبيرة في الوصول إلى قرار. بعدها اختارت غسّان بن ابراهيم، وتمنت لحمزة ألا يخرج من البرنامج إلاّ مجبور الخاطر. وفي لحظة ضغط صابر على الزر، وخطف حمزة الفضلاوي من فريق شيرين، مستخدماً حقه في اختطاف موهبة واحدة من فريق الخصم في هذه المرحلة.

*المواجهة الثالثة لـ “فريق شيرين”… اختيار ريهام مصطفى

وكانت المواجهة الثالثة مع فريق شيرين، بين ريهام مصطفى من مصر، وسارة عكرود من المغرب، وذلك من خلال أغنية “Halo” لبيونسيه (Beyoncé). وبعد انتهاء الأغنية، وقفت المشتركتان بانتظار قرار شيرين. وفي هذه الأثناء، علّق كاظم قائلاً أن ريهام وسارة كانتا جيدتان على الحلبة، لكن الأخيرة هي صغيرة في السن وتنقصها بعض الخبرة، وهذا ما بدا واضحاً في هذه الأغنية. واتفق عاصي مع كاظم، وهو ما قاله أيضاً صابر تعليقاً على أداء المشتركتين. وعند لحظة الاختيار، سألت شيرين سارة ما إذا كان اختيار الأغنية ظلمها، فنفت المشتركة الأمر. وهنا، قامت شيرين باختيار ريهام مصطفى لترافقها في العروض المباشرة.

*المواجهة الرابعة لـ “فريق كاظم”… اختيار أمجد شاكر

اختار كاظم للمواجهة الرابعة في الحلقة، كل من أمجد شاكر من السودان، وهدير يوسف من مصر لأداء أغنية “Perhaps perhaps” لـديزي ارناز (Desi Arnaz)/ “بالعكس” لرامي عياش وعبير نعمة. وقد أدى المشتركان الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وأعربا عن مدى قدرتهما على التأهل إلى المرحلة المقبلة قبيل أداء الأغنية. وعند انتهائها، أثنى عاصي على خفّة ظل أمجد وحضوره الساحر، وقال صابر أن المشترك مؤدب ومتميز، معتبراً أن هدير صوتها قوي وجميل، وبدا ميالاً لاختيار أمجد. واعتبرت شيرين أن المشتركان جيدان، وعلقت على حضور أمجد بكلمة “يا خرابي” كنوع من الثناء على أدائه وحضوره، لكنها اعتبرت أن صوت هدير يشبه الآلة، وهو قوي ومتميز جداً. وقال كاظم كلمته باختيار أمجد شاكر، الذي سيكمل معه المشوار في العروض المباشرة.

*المواجهة الخامسة لـ “فريق كاظم”… اختيار رضوان صادق

أما في المواجهة الخامسة، فقد اختار كاظم أن يتواجه على الحلبة كل من رضوان صادق من سوريا، وأحمد ناصر من مصر، من خلال أغنية “جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ، وتحديداً في مقطع “عدينا يا شوق”. وقبيل أداء الأغنية على المسرح، انتقد كاظم مبالغة المشتركين في الأداء، ووضع العِرَب في غير محلّها أحياناً خلال التمارين. وبعد أدائهما الأغنية على الحلبة، قال عاصي أنه رأى فيهما وديع الصافي وعبد الحليم حافظ في شبابهما، فيما لفت صابر إلى أن رضوان لديه قوة في صوته، لكنه أخذ عليه بعض الضعف في الطبقات العليا، وأثنى على الثقة في صوت أحمد ناصر وعلى إحساسه. وهنا قال كاظم ان الاثنين هما اساتذة على المسرح، وأنه نادم على وضعهما في مواجهة بين بعضهما البعض، لكنه مع ذلك اختار رضوان صادق ليكمل معه رحلة العروض المباشرة.

وقبل خروج أحمد ناصر من المسرح، استخدم عاصي حقه في اختطاف مشترك، فضغط على الزر وضمه إلى فريقه، ليعيده بالتالي إلى المواجهة، وينقله إلى مرحلة العروض المباشرة. ومع استخدام عاصي حقه في خطف مشترك، يكون كل المدربين استنفذوا حقهم.

*المواجهة السادسة لـ “فريق صابر”… اختيار عبّود برمدا

بعد ذلك، أعلن صابر عن مواجهة ثلاثية بين كل من زهير صليوا من العراق، وعبود برمدا من سوريا، وأنس سليم من مصر، في أغنية “ولا مرّة” للفنان ملحم بركات. وعلق كاظم عند انتهاء الأغنية بالقول أن أنس لديه خبرة ويحب السيطرة على المسرح، وأن زهير سيبرز صوته في أغان معينة أكثر من هذه الأغنية، أما عبود فرغم صغر سنه يبدو متمرّساً، وهو ابن عائلة فنية كونه شقيق الفنانة شهد برمدا. وأشار عاصي إلى أنه يقع اختياره على عبود الذي يعرفه منذ كان في عمر 5 سنوات، ويعرف إمكاناته الصوتية. وأثنت شيرين على أداء المشتركين الثلاثة، من دون أن تسمي أحداً بينهم ليتأهل إلى المرحلة التالية، تاركة القرار لصابر وحده. وعندما حانت لحظة الحقيقة، علّق صابر بالقول أن زهير يتميز بصوت قوي، وببحة جميلة في الصوت تجعله مختلفاً عن غيره، كما أثنى على الإضافات التي وضعها أنس في الأغنية، وكانت في محلها، لكنه اختار عبود برمدا الذي تميز في الأداء، معتبراً أنه رغم صغر سنّه، يمتلك كل التقنيات.

*المواجهة السابعة لــ “فريق صابر”… اختيار رنين الشعّار

ووصلت التحديات إلى الجولة الأخيرة مع فريق صابر، الذي اختار أن تكون المواجهة السابعة بين لانا أبو ضاهر ورنين الشعّار من خلال أغنية “عاشقة وغلبانة” للشحرورة صباح. وعبّرت كلّ من المشتركتين عن شعورهما قبل أداء الأغنية على الحلبة. واتفق المدربون الأربعة على تميّز الصوتين،واعتبرت شيرين أن لانا تغني بشكل صحيح جداً، لكن رنين لديها إضافات وعرب تميزها. وأثنى كاظم على الثقة بالنفس التي تغني بها لانا، وقدرتها على جعل الجمهور يتفاعل معها، لكنه رأى بأن هذه الأغنية ليست من اللون الذي تبدع فيه، وأشاد بخبرة رنين، والإحساس الحلو وأعطى صوته لها. أما عاصي، فاعتبر أن المشتركتين غنتا بشكل جيد، لكن رنين صوتها فيه رنين، وهي صاحبة خبرة وتنتمي إلى بيت فني، فهي ابنة الفنان الكبير عبد الكريم الشعار. وعلّق صابر أن لانا تبدو تلميذة مجتهدة، لكن رنين مرتاحة في أدائها، واختارها بالتالي لتنتقل معه إلى العروض المباشرة.