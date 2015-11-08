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روسيا تجلي 11 ألف سائحًا من مصر خلال 24 ساعة

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روسيا تجلي 11 ألف سائحًا من مصر خلال 24 ساعة روسيا تجلي 11 ألف سائحًا من مصر خلال 24 ساعة

ارشيفية

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد إن روسيا أعادت 11 ألفا من سائحيها في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية في العريش، ولا يزال عشرات الآلاف بانتظار رحلات للعودة لوطنهم.

وتوقعت شركة طيران كبرى أن تؤدي الكارثة إلى تشديد إجراءات الأمن في قطاع الطيران على مستوى العالم.

وقال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك يوم الأحد إنه يتوقع أن يؤدي حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في مصر إلى المطالبة بتشديد إجراءات أمن الطيران في العالم.

وأضاف كلارك خلال كلمته أثناء معرض دبي للطيران، أنه أمر بمراجعة أمنية لكنه لن يعلق أي رحلات جوية بسبب الكارثة، ولا تسير الشركة الإماراتية رحلات جوية منتظمة إلى شرم الشيخ.

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