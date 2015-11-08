أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النيابة العامة تحقق مع رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا سلاح وفساد مالي

Google+ Print
النيابة العامة تحقق مع رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا سلاح وفساد مالي النيابة العامة تحقق مع رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا سلاح وفساد مالي

8 نوفمبر 2015 | 3:11 مساءً

صلاح دياب

تباشر نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع رجل الأعمال ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب ونجله توفيق.

وقال المحامي العام الأول إن المتهمين يحقق معهما بتهم حيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص أوتصريح ولم تنتهي التحقيقات مع صلاح دياب ونجله ولم يصدر قرار من النيابة العامة بشأنهما حتى الآن.

وأشار مصدر قضائي إلى أن صلاح دياب اعترف أمام المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة الحوادث الطارئة بجنوب الجيزة في قضية سابقة بحيازة أسلحة .

كانت قد ألقت قوة أمنية كبيرة، صباح اليوم، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله من الفيلا التى يقيمان فيها، وتحقق نيابة الأموال العامة العليا مع دياب وعدد آخر من رجال الأعمال  فى عدد من قضايا الفساد المالى، وأفاد مصدر أمنى، بأن قوة أمنية توجهت إلى فيلا رجل الأعمال صلاح دياب بطريق أسيوط الزراعى وألقت القبض عليه اليوم، وأوضح المصدر أن رجل الأعمال امتثل لرجال الشرطة والمأمورية الأمنية التى استهدفت منزله وخرج برفقتهم وسط إجراءات أمنية.
عاجل 2015-11-08

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا