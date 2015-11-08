النيابة العامة تحقق مع رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا سلاح وفساد مالي

تباشر نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع رجل الأعمال ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب ونجله توفيق.
وقال المحامي العام الأول إن المتهمين يحقق معهما بتهم حيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص أوتصريح ولم تنتهي التحقيقات مع صلاح دياب ونجله ولم يصدر قرار من النيابة العامة بشأنهما حتى الآن.
وأشار مصدر قضائي إلى أن صلاح دياب اعترف أمام المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة الحوادث الطارئة بجنوب الجيزة في قضية سابقة بحيازة أسلحة .
كانت قد ألقت قوة أمنية كبيرة، صباح اليوم، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله من الفيلا التى يقيمان فيها، وتحقق نيابة الأموال العامة العليا مع دياب وعدد آخر من رجال الأعمال فى عدد من قضايا الفساد المالى، وأفاد مصدر أمنى، بأن قوة أمنية توجهت إلى فيلا رجل الأعمال صلاح دياب بطريق مصر أسيوط الزراعى وألقت القبض عليه اليوم، وأوضح المصدر أن رجل الأعمال امتثل لرجال الشرطة والمأمورية الأمنية التى استهدفت منزله وخرج برفقتهم وسط إجراءات أمنية.