الأمن اللبنانى يلقى القبض على شبكة تجسس لصالح إسرائيل

أعلن الأمن العام اللبنانى أنه ألقى القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل فى جنوب لبنان. وذكر بيان صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبنانى أن اليوم المديرية تمكنت من إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل فى منطقة جنوب لبنان، حيث تم توقيف كل من: السورى (ر.أ) وزوجته اللبنانية (س.ش)، واللبنانى (ه. م).

واعترف الموقوفون خلال التحقيق معهم بأنهم قاموا وبتكليف من مشغليهم بجمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقا، وبتصوير طرقات ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب، وإرسال الأفلام إلى مشغليهم لاستثمارها فى اعتداءات لاحقة.

وأشار البيان إلى أنه بعد إنتهاء التحقيقات معهم بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر، أحيلوا إلى القضاء المختص، والعمل جار على رصد وتوقيف كافة الأشخاص المتورطين معهم وسوقهم أمام العدالة".

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