"ديلى ميل" تحذر: هارديز وماكدونالدز وستاربكس أسوأ وجبات إفطار

يفضل الكثيرون تناول وجبات الإفطار التى تقدمها بعض المطاعم العالمية، سواء فى الطريق إلى العمل أو عند الذهاب للمدرسة، والتى تقدم الكثير من المغريات للتسويق لهذه الوجبات، ومن أشهر هذه المطاعم ماكدونالدز وهارديز وستاربكس ودنكن دونتس.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أسوأ وجبات إفطار من الوجبات السريعة بمجموعة من سلسلة مطاعم عالمية، ومنها فطيرة برجر ماك الحلوة التى تنتجها مطاعم ماكدونالدز، وتحتوى على نسبة عالية من الدهون بما يقارب 1200 سعر حرارى، أما بالنسبة لسلسة مطاعم هارديز فأكد التقرير أنها تقدم أسوأ قائمة للطعام، حيث إن جميع الأصناف على قائمة الإفطار بها عالية الصوديوم، ومن أسوأ الخيارات بها طبق اللحم المقدد الذى يحتوى على 830 سعرا حراريا، وطبق آخر يسمى Monster Biscuit يحتوى على 730 سعرا حراريا، أما بالنسبة لأقل سعرات حرارية بقائمة الإفطار أصغر قيمة تحتوى على 160 سعرا حراريا وساندوتش آخر Frisco Breakfast Sandwich يحتوى على 450 سعرا حراريا، وتعد هذه الأصناف من أفضل الخيارات السيئة الممكنة فى هارديز .

وجاء فى التقرير أن طبق الإفطار من برجر كينج الذى يتضمن البيض المخفوق والسوسيس والفطائر والبسكويت، يحتوى على 1130 سعرا حراريا، والذى يؤدى إلى اكتساب الجسم 55 جم من الدهون، و15 جم من الدهون المشبعة، كما أنه يوجد بهذا الطبق 2.380 من الصوديوم، مما يتسبب ذلك فى الإصابة بانسداد الشرايين .

واستكمالا لأسوأ الوجبات التى حذرت منها صحيفة "ديلى ميل" من سلسلة مطاعم عالمية، بمطعم DUNKIN 'DONUTS، الذى يوجد به وجبة إفطار تحتوى على السجق والبيض والجبن وتكون سعراتها 620 سعرا حراريا، وThe Big N' Toasted الذى يحتوى على 570 سعرا حراريا و the Wake-Up Wrap يحتوى على 150 سعرا حراريا، والبيض والجبن تحتوى على 240 سعرا حراريا.

وحسبما جاء فى التقرير، فإن ماكدونالدز MCDONALD'S، يقدم وجبات كالستيك والجبن والبيض والخبز يحتويان على 670 سعرا حراريا، والكعك الساخن والسجق يحتويان على 520 سعرا حراريا.

أما لسلسة مطاعم STARBUCKS، التى يتردد عليها الكثيرون فى الصباح لتناول وجبة الإفطار، فإن وجبة الإفطار التى تحتوى على جبن الشيدر والبيض يحتوى على 540 سعرا حراريا، فى حين أن السوسيس وجبن الشيدر يحتوى على 500 سعر حرارى.



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