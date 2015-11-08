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ارتفاع أعداد وفيات السيول بالبحيرة لـ24 بعد انتشال جثة جديدة

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ارتفع قبل قليل عدد ضحايا السيول والأمطار فى البحيرة إلى 24 حالة وفاة، من بينهم 8 لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء، وذلك بعد أن تمكن قبل قليل رجال الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل الإدارة والمقدم ياسر سلام رئيس قسم المفرقعات بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من انتشال جثة الشاب "عبد الرحمن عبد الخالق" 16 سنة ومقيم مركز الحسنية شرقية أحد ضحايا السيول بقرية عفونة بوادى النطرون.

وقال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك ارتفاعا فى عدد الضحايا، لافتا إلى وصول جثث 15 مواطنا إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون. وأضاف أن هؤلاء المواطنين لقوا مصرعهم بعد دخول مياه الأمطار منازلهم أثناء نومهم بقرية عفونة بوادى النطرون، وهم كل من "إبراهيم محمد محمد السيدى، حليمة عبد الحليم سيد قنديل، مبروك محمد أبو المعاطى، شلبية عبد العظيم إبراهيم، وإسماعيل عبد العظيم حماد، طلعت محمد سعيد بريك، راضى خير الله عبد المنعم، رفيع عبد الله محمود، ندا عبد الله محمود، أية عمر صلاح، سلامة ناصر منصور، بثينة أحمد البهنساوى، إيمان فتحى عبد الله، نجوى هوارى عطية .

وفى ذات السياق يواصل رجال الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل الإدارة والمقدم ياسر سلام رئيس قسم المفرقعات بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة جهودهم لانتشال جثث الضحايا والبحث عن المفقودين .

كما ارتفع أعداد مصابى أحداث سيول عفونة والأمطار بالبحيرة إلى 35 شخصا تم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

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اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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