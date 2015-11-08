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نائب برلمانى: زعلان على "محلب" ومعرفش اسم رئيس الوزراء الحالى

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نائب برلمانى: زعلان على "محلب" ومعرفش اسم رئيس الوزراء الحالى نائب برلمانى: زعلان على "محلب" ومعرفش اسم رئيس الوزراء الحالى
أكد أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أخميم بسوهاج، أن الاهتمام بالجانب الخدمى للمواطن أولى اهتماماته من خلال التشريعات المختلفة فى مجالات الصحة والتعليم، وأن تعديل الدستور ليس من أولوياته، قائلاً: "لدينا مشاكل كثير، أنا زعلان على محلب والله، ولغاية دلوقت معرفش اسم رئيس الوزراء الجديد إيه ولا مين هو".

وأضاف المشنب، فى تصريحات صحفية عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية اليوم الأحد، تعقيباً على المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، فيما يختص بصلاحيات رئيس الجمهورية " أولويتنا الوصول لحالة من الاستقرار حاليا، هذا الأمر مش أولوية، فالرئيس موجود حالياً فى منصبه ويعمل لأجل الدولة، لكن لدينا مشاكل أخرى ذات أولوية".

وحول موافقته على الحالية حال تقديم برنامجها أمام البرلمان، قال إن هذا الأمر سيكون محل دراسة، وعلينا أن ننظر فى برنامجها أولا لنقرر.

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مصر 365

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