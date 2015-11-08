مدرب لاتسيو: روما أنفق كثيرا ويعتقد أنه سيفوز علينا.. الرد سيكون في الملعب

يرى ستيفانو بيولي مدرب لاتسيو أن إنفاق روما الكثير من الأموال للتعاقد مع لاعبين متميزين مطلع الموسم الحالي يشكل ضغطا على الفريق للفوز بالألقاب.

ويستضيف روما غريمه اللدود لاتسيو الأحد في دربي العاصمة على ملعب أوليمبيكو ومن المنتظر أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيا في صفوف فريق الذئاب.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"روما قوي. الكل يعلم هذا وهم يدركون قدرتهم على الفوز".

وأضاف "لقد وضعوا الكثير من الجهد للفوز بشيء ما لكننا نريد الفوز بالمباراة. روما أنفق كثيرا وأصبح لزاما عليه الفوز بشيء ما هذا العام لذلك هم يعتقدون بأنهم سيحسموا اللقاء لصالحهم".

وأردف "أداء اللاعبين فوق الميدان سيحسم المباراة. في الدربي لا يوجد مرشحا. هذه المباريات لابد أن تدار بشكل مختلف وبترو".