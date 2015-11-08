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تقرير - ريال مدريد يهدف لضم ' نجم الدوري الإنجليزي ' تحسبا لرحيل رونالدو

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تقرير - ريال مدريد يهدف لضم ' نجم الدوري الإنجليزي ' تحسبا لرحيل رونالدو تقرير - ريال مدريد يهدف لضم ' نجم الدوري الإنجليزي ' تحسبا لرحيل رونالدو

ذكر موقع ديفينسا سينترال الإسباني المهتم بأخبار ريال مدريد رغبة النادي في انتداب نجم تشيلسي إدين أزار الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن برنامج توك سبورت الإذاعي الإنجليزي المعروف أكد رغبة النادي الملكي الكبيرة في الحصول على خدمات الدولي البلجيكي.

وأكد البرنامج أن اللاعب الحاصل على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي الذي توج فيه باللقب مع تشيلسي هو الهدف الرئيسي لريال مدريد مع بداية موسم 2016-2017.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بلاعبين كبار تحسبا لرحيل نجمه كريستيانو رونالدو الذي صرح بأنه لا يمانع اللعب في أي دوري بالعالم.

وذكرت تقارير أخرى رغبة ريال مدريد في شراء عقد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الذي يعتبر من أفضل المهاجمين على مستوى العالم حاليا.

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