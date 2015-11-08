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بالفيديو - معلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ينام على الهواء

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بالفيديو - معلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ينام على الهواء بالفيديو - معلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ينام على الهواء

اعتذر دونج لو العلق الرياضي الصيني على نومه على الهواء أثناء مباراة فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فاز على باريس سان جيرمان بهدف مدافعه ناتشو مقابل لا شيء لفريق العاصمة الفرنسية.

دونج لي تقدم باعتذار للمتابعين عما بدر منه، إذ أن الجمهور سمع "شخيره" في النوم أثناء المباراة، وبرر ذلك بسبب موعد المباراة المبكر بالنسبة لتوقيت العاصمة الصينية "بكين".

ومن المعروف أن مواعيد مباريات البطولات الأوروبية لا تتناسب دائما مع فارق التوقيت بالنسبة لدول شرق أسيا، ما دفع الاتحاد الإسباني لكرة القدم أحيانا، لخوض مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في توقيت مبكر من اليوم.

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فيديو اليوم السابع

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