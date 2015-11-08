بالصور.. "محمد بن راشد" يتفقد معرض دبى للطيران ـ 2015

تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، معرض دبى للطيران- 2015 الذى افتتح الأحد، بمشاركة 20 شركة روسية، وتعرض موسكو حوالى مئتين من مختلف طائراتها العسكرية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكرى الفنى أفادت بأن من بين المؤسسات التى تمثل روسيا فى دبى كل من "روس أوبورون إكسبورت"، و"ألماز-أنتي"، و"سوخوي" و"ميج" وشركة "مروحيات روسيا".

ويركز المعرض على عرض أسلحة ومعدات تابعة للطيران العسكرى، ووسائل الدفاع الجوى، والتقنيات الفضائية والطيران والتكنولوجيا المدنية.

وتجرى فعاليات معرض دبى للطيران منذ عام 1989 بمساعدة حكومة إمارة دبى وطيرانها المدنى، ووزارة الدفاع الإماراتية، وتشارك روسيا فى فعاليات المعرض منذ عام 1993.

وهذا العام أعلنت عن مشاركتها فى المعرض حوالى 800 شركة من 50 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة (234 شركة)، والولايات المتحدة (185 شركة)، وبريطانيا (67 شركة)، وفرنسا (55 شركة)، وألمانيا (41 شركة).

وبحسب منظمى المعرض فقد تم إرسال دعوات لزيارته إلى ممثلى وزارات دفاع 103 دول.



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