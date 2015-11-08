أبو ردينة: الموقف الأمريكى غير مشجع و الإسرائيلى متعنت

وصف الناطق الرسمى باسم رئاسة فلسطين نبيل أبو ردينة، الموقف الأمريكى من عملية السلام ومستقبل حل القضية الفلسطينية بأنه غير مشجع، وقال أن التصريحات والإشارات التى تصدر عن الإدارة الأمريكية لن تساهم بتهدئة الأجواء، خاصة وأن الجانب الإسرائيلى لازال مستمرا بإجراءاته واعتقالاته وإطلاق النار بدون سبب على المواطنين.

وقال أبو ردينة- فى تصريح له اليوم على هامش زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى القاهرة- "إن القيادة الفلسطينية لديها ثوابت وطنية وقرارات رسمية ودعم عربى ودولى وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته لأننا أمام مفترق طرق خطير ستعكس آثاره على كل المنطقة".

وأكد أبو ردينة، أن القدس والأماكن المقدسة خط أحمر، والاستيطان غير شرعى، ولا حلول جزئية بلا دولة وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

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