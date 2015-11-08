أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضبط رجل ادعى أنه "المسيح" وحاول اقتحام مبنى تلفزيون السودان لإلقاء بيان

Google+ Print
ضبط رجل ادعى أنه "المسيح" وحاول اقتحام مبنى تلفزيون السودان لإلقاء بيان ضبط رجل ادعى أنه "المسيح" وحاول اقتحام مبنى تلفزيون السودان لإلقاء بيان

اقتحم رجل فى العقد الثالث من العمر مبنى التلفزيون القومى السودانى، وحاول الدخول إلى استديو الأخبار أثناء بث النشرة على الهواء مباشرة، مدعيًا أن لديه بيانا عاجلا بأنه السيد المسيح عليه السلام، وأنه سيذيع بيانا للشعب السودانى.

وأبلغ شهود عيان - صحيفة اليوم التالى الصادرة بالخرطوم الأحد، أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الرجل بعد أن منعه مقدم أحد البرامج بتلفزيون السودان من الدخول عنوة للاستديو.

وأضافوا أن الرجل كان لا تبدو على هيئته أى علامات تدل على أنه غير طبيعى، واكتشفوا بعد ذلك أن بحوذته سكينا، مؤكدين أنه رفض الخروج مطالبا السماح له بمخاطبة الشعب السودانى فى بيان سيذيعه، زاعما أنه المسيح عليه السلام.

وقد تمكن العاملون بمبنى التلفزيون من اقتياده إلى الشرطة التى استدعت الأطباء المختصين، وباشرت التحقيق فى الحادث.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017