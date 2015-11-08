ضبط رجل ادعى أنه "المسيح" وحاول اقتحام مبنى تلفزيون السودان لإلقاء بيان

اقتحم رجل فى العقد الثالث من العمر مبنى التلفزيون القومى السودانى، وحاول الدخول إلى استديو الأخبار أثناء بث النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة، مدعيًا أن لديه بيانا عاجلا بأنه السيد المسيح عليه السلام، وأنه سيذيع بيانا للشعب السودانى.

وأبلغ شهود عيان - صحيفة اليوم التالى الصادرة بالخرطوم الأحد، أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الرجل بعد أن منعه مقدم أحد البرامج بتلفزيون السودان من الدخول عنوة للاستديو.

وأضافوا أن الرجل كان لا تبدو على هيئته أى علامات تدل على أنه غير طبيعى، واكتشفوا بعد ذلك أن بحوذته سكينا، مؤكدين أنه رفض الخروج مطالبا السماح له بمخاطبة الشعب السودانى فى بيان سيذيعه، زاعما أنه المسيح عليه السلام.

وقد تمكن العاملون بمبنى التلفزيون من اقتياده إلى الشرطة التى استدعت الأطباء المختصين، وباشرت التحقيق فى الحادث.

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