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مرشح رئاسى أمريكى لـCNN: قرار تسليح متطرفين فى سوريا كان خطأ

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مرشح رئاسى أمريكى لـCNN: قرار تسليح متطرفين فى سوريا كان خطأ مرشح رئاسى أمريكى لـCNN: قرار تسليح متطرفين فى سوريا كان خطأ
قال راند بول، المرشح الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية العام 2016، إنه ما كان ينبغى على بلاده تسليح الجماعات الإرهابية المتطرفة فى سوريا، وذلك ردا على سؤال حول ما يتوجب على أمريكا القيام به إن ثبت وقوف تنظيم داعش فى العراق والشام وراء تحطم طائرة "ميتروجيت" الروسية فى سيناء ومقتل ركابها الـ224 الأسبوع الماضى.

وقال راند بول، المرشح الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية العام 2016، وفق ما أوردته الـCNN حول الرد الأمريكى: "لا أعتقد أن هناك طريقة واحدة للتعامل قلت منذ فترة طويلة بأنه ما كان ينبغى علينا تسليح حركات إرهابية متطرفة في العالم ما كان يجب علينا تسليح القاعدة أو داعش أوجبهة النصرة فى سوريا.. تنظيم داعش فى سوريا يملك سيارات عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار ولديهم أيضا مليار دولار كسيولة يدفعون بها للمقاتلين وعليه فإننا قمنا بأخطاء حقيقية فى تلك المنطقة..".

وأضاف راند بول قائلا "لست خبيرا بالمتفجرات وليست لدى تفاصيل كافية ولكننى قلت سابقا إن التهديد الحقيقى لبلدنا يأتى من الخارج وعلينا الحذر من حركة الطيران الداخلية، ولكن الأهم من ذلك هو أننى لا أعتقد أن المطارات الدولية لديها درجة الأمن والسلامة التى لدينا وعلينا الحذر من الرحلات الدولية.. بعض من هذه المخاطر يتمثل بالموظفين الذين يتولون أمور الحقائب والأمتعة كانت لدينا بعض الخروقات سابقا فى هذا الجانب مقارنة بهؤلاء الموظفين بالمطارات الدولية التى لا تتمتع بدرجات الأمان التى نحظى بها".

وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى قال فيه مسئول أمريكى مطلع على سير التحقيقات فى حادثة "ميتروجيت" لـCNN، "إن نسبة احتمال سقوط الطائرة الروسية بسبب انفجار قنبلة على متنها يبلغ 99.9 فى المائة".

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