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السجن 3 سنوات لـ3 شباب مارسوا الشذوذ الجنسي في الشرقية

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السجن 3 سنوات لـ3 شباب مارسوا الشذوذ الجنسي في الشرقية السجن 3 سنوات لـ3 شباب مارسوا الشذوذ الجنسي في الشرقية
قضت محكمة جنح الإبراهيمية بالشرقية، منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد طلبة رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات لثلاثة شباب مارسوا الشذوذ الجنسى بمدينة الإبراهيمية، وتم بث مقطع لهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

تم إصدار القرار حضوريا للمتهمين الأول والثانى وغيابا للمتهم الثالث، حيث صدر الحكم بعد 15 يوما من ضبط المتهمين .

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو لـ3 شباب يمارسون الشذوذ الجنسى، وأثار حالة من الجدل والاستياء بين أهالى مدينة الإبراهيمية.

كانت معلومات سرية قد وردت إلى ضباط مباحث الإبراهيمية، عن تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم شباب الإبراهيمية، يتضمن قيام 3 أشخاص بممارسة الشدوذ الجنسى، وتبين أنهم كل من "سعيد.إ.أ.إ" 24 سنة عامل و"محمد.م.إ" 19 سنة عامل و"حمد.أ.ع.ع" 19 سنة عاطل وجميعهم مقيمون بندر الإبراهيمية، وضبط بحوزة المتهم الثانى فلاشة تحوى المقطع المتداول وجهاز تابلت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8553 لسنة 2015 جنح الإبراهيمية .

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد أحمد غازى رئيس مباحث الإبراهيمية أن المتهم الثانى هو من قام بالتصوير لضمان استمرار الأول والثالث ممارسة الشذوذ معه، وتم ضبط 2 منهم ولا يزال المتهم الثالث هاربا.

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مصر 365

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