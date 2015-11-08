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وصول 7927 سائحاً إلى الغردقة على متن 100 رحلة جوية

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وصول 7927 سائحاً إلى الغردقة على متن 100 رحلة جوية وصول 7927 سائحاً إلى الغردقة على متن 100 رحلة جوية
أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى أن الحركة منتظمة بمطار الغردقة وتسير بشكل طبيعى، حيث استقبل المطار أمس السبت 100 رحلة بمعدل 25 رحلة روسية و17 رحلة ألمانية و6 رحلات من كل من تركيا وهولندا و5 رحلات أوكرانية و4 رحلات من كل من أستراليا وعُمان ورحلتين من كل من سويسرا وبيلاروسيا والتشيك واستونيا وبلجيكا ورحلة من كل من إنجلترا ولاتونيا وجورجيا والمجرولاتافيا ولوكسمبورج وبولندا ورومانيا وسلوفانيا والسعودية بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية نقلت إجمالى 7927 راكباً.

وأضاف المصدر أقلعت من المطار 97 رحلة جوية بمعدل 29 رحلة روسية و23 رحلة ألمانية و6 رحلات هولندية و5 رحلات أوكرانية و4 رحلات أسترالية ورحلتين من كل من بلجيكا والتشيك وسويسرا وتركيا وبيلاروسيا ورحلة من كل من إنجلترا والمجر وبلغاريا واستونيا وجورجيا ولاتافيا ولوكمسبورج ورمانيا وسلوفانيا وفرنسا وكينيا، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية نقلت على متنهم إجمالى 8920 راكباً، وقد وصلت جميع الرحلات وعلى متنها مجموعات سياحية بما فى ذلك الرحلة الإنجليزية كان على متنها 167 راكباً ونقلت فى السفر 172 راكباً.

ومن المقرر أن يشهد مطار الغردقة اليوم الأحد 93 رحلة دولية وداخلية فى السفر و91 رحلة دولية وداخلية فى الوصول .


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