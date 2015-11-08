وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويكفى حتى منتصف أبريل

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز وقمح أمن ويكفى احتياجات المواطنين لفترة تزيد عن منتصف شهر أبريل المقبل وأنه يتم توفير السلع أولًا بأول، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع وضبط المخالفين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى مؤتمر ملتقى مصر الدولى للخدمات اللوجستية بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم سن التشريعات المرتبطة بالتجارة، لتواكب متطلبات العصر، عن طريق رفع كفاءتها، والتى تضمن تطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق اليوم الواحد، مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية، وتحسين منظومة تخزين السلع، وتداولها بشكل يؤدى إلى وفرة السلع بالأسواق، والتقليل من الفاقد والمهدر منها، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها.

وأوضح الدكتور خالد حنفى، أنه يتم وضع خريطة لوجستية لبناء عدد من المناطق التجارية فى معظم المحافظات، لخدمة تجارة السلع وتداولها وبيعها، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية وبأسعار منخفضة.