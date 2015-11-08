متهم بالانضمام لداعش لـ"المحكمة": تلقيت تدريبات على الاغتيالات فى ليبيا

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس "حاتم.ا"، طالب، 14 سنة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش ليبيا.

عقدت الجلسة بغرفة المشورة برئاسة المستشار طارق درة، وعضوية المستشارين أحمد شرف، ورامى عامر.

وأدلى المتهم باعترافات جديدة أمام هيئة غرفة المشورة، حيث أكد أنه سافر إلى دولة ليبيا عن طريق الفيوم بعد اعتناقه للفكر التكفيرى، وخاصة تنظيم داعش، نتيجة مشاهدته الدائمة لإصداراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف المتهم خلال جلسة تجديد حبسه أنه تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الموجودين فى دولة ليبيا، ويدعى "أبو قتادة"، حيث أخبره أنه ينتوى القيام بعمليات إرهابية وتخريبية داخل الأراضى المصرية إلا أنه غير مؤهل لذلك الأمر، فأخبره بالحضور إلى ليبيا لتبنى عملية تأهيله، وبالفعل تمكن من السفر إلى هناك ولقاء عدد من المنتمين إلى التنظيم الذين تبنوا عملية تأهيله من خلال التدريبات المكثفة على عمليات صناعة المتفجرات، وكيفية رصد قيادات الشرطة للقيام باغتيالهم، فضلا عن العمليات القتالية.

وأشار المتهم إلى أنه بعد انتهاء التنظيم من تدريبه قرر الرجوع إلى الأراضى المصرية لتنفيذ ما تم التخطيط له من عمليات، وأثناء عودته تم إلقاء القبض عليه على يد قوات حرس الحدود.

>