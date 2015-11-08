الطيران المدنى: وصول 150 رحلة دولية وداخلية لمطار شرم الشيخ منذ أمس

قال مصدر بالطيران المدنى، إن مطار شرم الشيخ الدولى، يشهد استقرارا فى حركة السفر والوصول، ومن المقرر أن يشهد المطار خلال اليوم الأحد سفر 86 رحلة دولية وداخلية، ووصول 82 رحلة دولية وداخلية، حيث استقبل المطار منذ أمس 150 رحلة.

وأضاف أنه وصلت أمس السبت 68 رحلة بمعدل 21 رحلة روسية و9 رحلات إنجليزية و6 رحلات ألمانية و5 رحلات إيطالية و4 رحلات أوكرانية و4 رحلات سعودية ورحلتين سويديتين ورحلة من كل من الدنمرك وتركيا وكازاخستان والكويت ولاتافيا ورمانيا و11 رحلة داخلية نقلت إجمالى 3270 سائحاً.

كما أقلعت 71 رحلة بمعدل 22 رحلة روسية و9 رحلات إنجليزية و6 رحلات ألمانية و5 رحلات إيطالية و4 رحلات سعودية و4 رحلات أوكرانية ورحلة إلى كل من الدنمرك وتركيا وكازاخستان والكويت ولاتفيا ورومانيا و14 رحلة داخلية لنقل 2908 ركاب.

يذكر أن الشركات الروسية والإنجليزية والسويدية والدنمركية والرومانية لم يصل على متنها ركاب قادمون، وقد غادر على متن الرحلات الإنجليزية 1087 راكباً و4855 راكباً على متن الرحلات الروسية، بينما وصلت الرحلات الأوكرانية والإيطالية والتركية والكويتية والألمانية والسعودية وكازاخستان على متنها وفود سياحية بالشكل المعتاد.

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