أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء تجربة التصويت الإلكترونى بمجلس النواب بحضور "العجاتى" ووزير الاتصالات

Google+ Print
بدء تجربة التصويت الإلكترونى بمجلس النواب بحضور "العجاتى" ووزير الاتصالات بدء تجربة التصويت الإلكترونى بمجلس النواب بحضور "العجاتى" ووزير الاتصالات
بدأ، منذ قليل، تنفيذ تجربة التصويت الإلكترونى بالقاعة الرئيسية بمجلس النواب بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب وممثلين عن الشركة المنفذة لنظام التصويت.

وتعتبر هذه التجربة التى سيشهدها مجلس النواب هى الأولى منذ بداية العمل النيابى فى ، والتى ستوضح بشكل محدد ودقيق نسبة التصويت على مشروعات القوانين أو القرارات المعروضة.


>تأجيل جلسة تجربة التصويت الإلكترونى بالبرلمان للساعة الواحدة والنصف ظهرا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا