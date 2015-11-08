بدء تجربة التصويت الإلكترونى بمجلس النواب بحضور "العجاتى" ووزير الاتصالات

بدأ، منذ قليل، تنفيذ تجربة التصويت الإلكترونى بالقاعة الرئيسية بمجلس النواب بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب وممثلين عن الشركة المنفذة لنظام التصويت.

وتعتبر هذه التجربة التى سيشهدها مجلس النواب هى الأولى منذ بداية العمل النيابى فى مصر، والتى ستوضح بشكل محدد ودقيق نسبة التصويت على مشروعات القوانين أو القرارات المعروضة.

تأجيل جلسة تجربة التصويت الإلكترونى بالبرلمان للساعة الواحدة والنصف ظهرا

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