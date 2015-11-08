إزالة 415 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة وملوي بمحافظة المنيا بالتعاون مع الإدارة الزراعية من رفع وإزالة 415 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح التقرير الذي عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية، وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من إزالة 326 حالة تعد على الأرض الزراعية بالإضافة إلى عدد 28 حالة بقرية ديروط ام نخلة بمساحة فدان و5 قراريط و20 سهما.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من رفع وإزالة 61 حالة تعد منها 41 حالة ائتمان زراعى بقرية شم القبلية بمساحة 3 فدان و4 قيراط و22 سهما بالإضافة إلى 20 حالة إصلاح زراعى.

من جانبه، كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.