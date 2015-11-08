ضبط 1.4 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

نجحت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، في ضبط 1.4 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، والجهات المعنية، في إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ الإقليم، الجهود المبذولة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حيث تم ضبط 2.5 كيلو لحم بقرى ذبح خارج المجزر و1400 كيلو كبد وكلاوى و17 كيلو من اللحم البقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير3 محاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.