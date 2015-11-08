الوحش: مندوبي سامح عاشور يؤثرون على الناخبين في انتخابات «المحامين»

كشف المحامي نبيه الوحش عن وقوع عدد من المخالفات الانتخابية من قبل عدد من مندوبي المرشحين، خاصة المرشح سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، لاستخدامهم مكبرات الصوت للتأثير علي الناخبين.

وأضاف “الوحش”، في تصريحات صحفية، أن مندوبي “عاشور” يستخدمون أساليب تخل بالعملية الانتخابية واعتدائهم علي المرشحين.

وأشار “الوحش” إلى قيام عدد من مندوبي المرشحين بتوزيع مبالغ نقدية للتأثير علي الناخبين.

جدير بالذكر وقوع مشادات كلامية بين أنصار سامح عاشور ونبيه الوحش ومندوبيه.

يشار إلى أن باب التصويت تم فتحه في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، ليتنافس 26 مرشحًا على مقعد نقيب المحامين، بينما يتنافس 105 مرشحين على المقاعد المخصصة للمستوى العام، والبالغ عددها 12 مقعدًا، كما يتنافس 29 مرشحًا على المقاعد المخصصة للقطاع العام والبالغ عددها 3 مقاعد.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة مستشاري هيئة النيابة الإدارية، ويبلغ النصاب القانوني لبدء عملية الانتخاب 3 آلاف محام، فيما تجري عمليات فرز الأصوات بداخل مقار لجان الانتخابات .

المراسل : عمر شوقي