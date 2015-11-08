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استقرار معدلات الإصابة بأمراض الكلى فى الولايات المتحدة

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استقرار معدلات الإصابة بأمراض الكلى فى الولايات المتحدة استقرار معدلات الإصابة بأمراض الكلى فى الولايات المتحدة
أكدت دراسة طبية استقرار معدلات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بين الأمريكيين على مدار العقد الماضى، بعد ارتفاعها لسنوات طويلة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وقارن الباحثون بين بيانات وطنية للفترة 2003 - 2004 و2011 - 2012، وأظهرت الدراسة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن قد استقر أو حتى انخفض خلال تلك الفترة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور "تشى يوان هسو" أستاذ قسم طب الكلى فى جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر من أهم الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض الكلى.

تعد أمراض الكلى من الأمراض المزمنة، وتسبب فى انخفاض وظائف الكلى مع مرور الوقت، لتظل مشكلة صحية رئيسية، تؤثر على أكثر من 20 مليون أمريكى، ليشكل السبب الرابع للوفاة فى الولايات المتحدة، وفقا للمعهد القومى الأمريكى للسكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى.

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