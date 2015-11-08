النظام الغذائى المخفض للكولسترول يخفض ضغط الدم المرتفع

أظهرت دراسة طبية، أن اتباع النظام الغذائى المخفض للكوسترول يساعد أيضا فى خفض ضغط الدم المرتفع، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وأوضحت الأبحاث أن النظم الغذائية المعنية بخفض الكولسترول، والتى تضم المكسرات "بروتين الصويا، والخضراوات الورقية والألياف والشوفان"، لوحظ فاعليتها فى خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك عند مقارنة النتائج المتوصل إليها مع نظام غذائى آخر يعمل على خفض الضغط المرتفع.

ويعد ارتفاع ضغط الدم والكولسترول من أهم عوامل الخطر الرئيسية المساهمة فى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من تاريخ وراثى لهذه الأمراض.

وتؤكد الدراسة الجديدة على أهمية التغيير فى النظم الغذائية ونمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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