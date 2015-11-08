أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تبخير البروستاتا أحدث طرق علاج أورام البروستاتا

Google+ Print
تبخير البروستاتا أحدث طرق علاج أورام البروستاتا تبخير البروستاتا أحدث طرق علاج أورام البروستاتا
أورام البروستاتا من الأمراض التى ترتفع فرص الإصابة بها بين الرجال بعد العقد الخامس والسادس، وهناك العديد من الوسائل العلاجية لأورام البروستاتا، أهمها الاستئصال الجراحى واستئصال البروستاتا بالتبخير.

الاستئصال الجراحى للبروستاتا
>


>التدخل الجراحى لاستئصال البروستاتا، يعد من أهم الوسائل العلاجية لأورام البروستاتا، ويتم تبعا لرأى أستاذ الذكورة الدكتور أحمد أبو طالب من خلال التدخل الجراحى، وتفتيت غدة البروستاتا المتضخمة لقطع صغير من استئصالها.

تبخير بلازما البروستاتا
>


>منذ عدة سنوات ظهرت طريقة جديدة لعلاج أورام البروستاتا، وهى الاستئصال بالتبخير، ويشرح أبو طالب تلك الطريقة، موضحا أنها تتم من خلال تبخير البروستاتا بمنظار صغير جدا بمساعدة تكنولوجيا من طاقة البلازما، تحت إشعاع مجال من طاقة تلك المادة.

يتم تركيز الإشعاع على أنسجة البروستاتا وتبخير الخلايا السرطانية، وهو ما يؤدى إلى التخلص من أنسجة البروستاتا بسهولة ويسر بمجرد ملامسة بسيطة، على عكس الطريقة التقليدية.

ما يميز تلك الطريقة تبعا لرأى أبو طالب، أنه لا يحدث خلالها ملامسة حقيقية للأنسجة، حيث يتم التبخير عن طريق اقتراب المنظار من سطح البروستاتا، مما يجعل المضاعفات قليلة وتكاد تكون محدودة، نظرا لعدم تلف الأنسجة الطبيعية حولها، مما يجنب المضاعفات المعتادة من الطرق الجراحية.

أورام البروستاتا من أكثر الامراض شيوعا للرجال فى مرحلة الشيخوخة وهناك العديد من الوسائل العلاجية التى تساعد على علاج اورام البروستاتا منها التدخل الجراحى وتبخير انسجة البروستاتا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365