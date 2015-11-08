تبخير البروستاتا أحدث طرق علاج أورام البروستاتا

الاستئصال الجراحى للبروستاتا

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تبخير بلازما البروستاتا

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أورام البروستاتا من الأمراض التى ترتفع فرص الإصابة بها بين الرجال بعد العقد الخامس والسادس، وهناك العديد من الوسائل العلاجية لأورام البروستاتا، أهمها الاستئصال الجراحى واستئصال البروستاتا بالتبخير.>التدخل الجراحى لاستئصال البروستاتا، يعد من أهم الوسائل العلاجية لأورام البروستاتا، ويتم تبعا لرأى أستاذ الذكورة الدكتور أحمد أبو طالب من خلال التدخل الجراحى، وتفتيت غدة البروستاتا المتضخمة لقطع صغير من استئصالها.>منذ عدة سنوات ظهرت طريقة جديدة لعلاج أورام البروستاتا، وهى الاستئصال بالتبخير، ويشرح أبو طالب تلك الطريقة، موضحا أنها تتم من خلال تبخير البروستاتا بمنظار صغير جدا بمساعدة تكنولوجيا من طاقة البلازما، تحت إشعاع مجال من طاقة تلك المادة.

يتم تركيز الإشعاع على أنسجة البروستاتا وتبخير الخلايا السرطانية، وهو ما يؤدى إلى التخلص من أنسجة البروستاتا بسهولة ويسر بمجرد ملامسة بسيطة، على عكس الطريقة التقليدية.

ما يميز تلك الطريقة تبعا لرأى أبو طالب، أنه لا يحدث خلالها ملامسة حقيقية للأنسجة، حيث يتم التبخير عن طريق اقتراب المنظار من سطح البروستاتا، مما يجعل المضاعفات قليلة وتكاد تكون محدودة، نظرا لعدم تلف الأنسجة الطبيعية حولها، مما يجنب المضاعفات المعتادة من الطرق الجراحية.

أورام البروستاتا من أكثر الامراض شيوعا للرجال فى مرحلة الشيخوخة وهناك العديد من الوسائل العلاجية التى تساعد على علاج اورام البروستاتا منها التدخل الجراحى وتبخير انسجة البروستاتا

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