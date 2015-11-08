علاج حب الشباب البكتيرى يعتمد على الدهانات الموضعية والعلاج بالفم

أسباب الإصابة بحب الشباب البكتيرى

علاج حب الشباب البكتيرى

حب الشباب وبثور البشرة من أكثر المشاكل المؤرقة للبعض، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بحب الشباب.>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بحب الشباب البكتيرى، يقول أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله، إن انتقال العدوى هو أهم أسباب الإصابة بحب الشباب البكتيرى، والسبب الأساسى للإصابة يرجع لاستخدام الشخص المصاب لأدوات الغير الملوثة بالبكتيريا.>يعتمد علاج حب الشباب البكتيرى تبعًا لرأى الدكتور حامد عبد الله على استخدام عدة طرق ووسائل أهمها الدهانات الموضعية التى تعمل على التقليل من نمو البكتيريا، ومن ثم تحد من زيادة انتشار حب الشباب البكتيرى.

أما بالنسبة لعلاج حب الشباب البكتيرى الذى نمى بالفعل، فيمكن علاجه بواسطة الدهانات التى يدخل فى تكوينها مادة "السالسيليك"، والتى تساعد على جفاف حب الشباب.

لكن فى أغلب الحالات يفضل تناول جرعات من المضاد الحيوى التى يتم تناولها عن طريق الفم، خاصة مضادات البكتيريا، وتعد تلك الطريقة فى العلاج هى الأفضل والأكثر فاعلية فى القضاء على حب الشباب البكتيرى.

وغالبًا ما ينصح باتباع طرق العلاج الموضعية بجانب تناول المضاد الحيوى بالفم، لضمان عدم نشاط البكتيريا وتكرار الإصابة بحب الشباب البكتيرى مرة أخرى، كما قد ينصح الطبيب فى بعض الحالات باستخدام علاج إضافى وهو المضاد الحيوى الموضعى.