10 ديسمبر.. بدء محاكمة فتاتين متهمتين بممارسة الدعارة فى البساتين

حددت محكمة جنح البساتين، جلسة 10 ديسمبر أولى جلسات محاكمة فتاتين لاتهامهن باتخاذ شقة بمنطقة البساتين، وكرًا لممارسة الدعارة، واستقطاب رجال من راغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وردت لإدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بالقاهرة، تفيد بممارسة فتاتين، الرذيلة، واستقطاب رجال راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، فى إحدى شقق منطقة البساتين، وتم إعداد التحريات اللازمة التى أكدت صحة واقعة، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط الفتاتين متلبستين بارتكاب الواقعة، واعترفتا بحصول كل منهن على مبلغ 500 جنيه مقابل ممارسة الرذيلة، وحرر المحضر اللازم لهن، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمرت نيابة البساتين بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم قرر قاضى المعارضات بمحكمة المعادى تجديد حبسهن 15 يوما، على مدار 3 مرات متتالية، وثم تمت إحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزئية تمهيدا لمحاكمتهن.