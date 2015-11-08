شاهد بـ"خلية طلاب حلوان": المتهمون نظموا مظاهرات لإثارة الفوضى بالجامعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسات محاكمة 17 متهمًا، من المتهمين المنضمين إلى "خلية طلاب حلوان".

فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات حسين إبراهيم، ويعمل ضابط شرطة بالأمن الوطنى وقبل حلف اليمين عنف رئيس المحكمة الشاهد لتأخره عن ميعاد حضور الجلسة، وعقب ذلك قال شاهد الإثبات إنه كان مكلفا بجمع المعلومات عن مجموعة من الطلاب يطلقون على انفسهم طلاب "ضد الانقلاب بجامعة حلوان"، بدأوا فى التجهيز لأعمال شغب لإثارة الفوضى داخل الجامعة، وتم رصد عناصرهم واستهدافهم.

ونوه الشاهد بأن المتهمين نظموا مسيرات داخل الجامعة، وكان بحوزة بعضهم ألعاب نارية، وهدفهم من وراء التنظيم إصابة القاعدة الطلابية وإثارة الفوضى داخل الجامعة، والاعتداء على الممتلكات العامة، وأن المتهمين لهم صفحات على "الفيس بوك"، مشيرا إلى أن الحركة كانت على مستوى الجامعات المصرية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.