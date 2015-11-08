أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شاهد بـ"خلية طلاب حلوان": المتهمون نظموا مظاهرات لإثارة الفوضى بالجامعة

Google+ Print
شاهد بـ"خلية طلاب حلوان": المتهمون نظموا مظاهرات لإثارة الفوضى بالجامعة شاهد بـ"خلية طلاب حلوان": المتهمون نظموا مظاهرات لإثارة الفوضى بالجامعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسات محاكمة 17 متهمًا، من المتهمين المنضمين إلى "خلية طلاب حلوان".

فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات حسين إبراهيم، ويعمل ضابط شرطة بالأمن الوطنى وقبل حلف اليمين عنف رئيس المحكمة الشاهد لتأخره عن ميعاد حضور الجلسة، وعقب ذلك قال شاهد الإثبات إنه كان مكلفا بجمع المعلومات عن مجموعة من الطلاب يطلقون على انفسهم طلاب "ضد الانقلاب بجامعة حلوان"، بدأوا فى التجهيز لأعمال شغب لإثارة الفوضى داخل الجامعة، وتم رصد عناصرهم واستهدافهم.

ونوه الشاهد بأن المتهمين نظموا مسيرات داخل الجامعة، وكان بحوزة بعضهم ألعاب نارية، وهدفهم من وراء التنظيم إصابة القاعدة الطلابية وإثارة الفوضى داخل الجامعة، والاعتداء على الممتلكات العامة، وأن المتهمين لهم صفحات على "الفيس بوك"، مشيرا إلى أن الحركة كانت على مستوى الجامعات المصرية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365