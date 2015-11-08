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محام يطالب بإيقاف التحقيق مع محافظ الإسكندرية بعد ضبط "خلية البالوعات"

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محام يطالب بإيقاف التحقيق مع محافظ الإسكندرية بعد ضبط "خلية البالوعات" محام يطالب بإيقاف التحقيق مع محافظ الإسكندرية بعد ضبط "خلية البالوعات"
تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندرى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، طالب فيه أولًا: عدم استدعاء هانى المسيرى فى أى تحقيقات تتعلق بأحداث الإسكندرية وإغلاق باب التحقيق بالنسبة له، وثانيًا التحقيق مع مقدمى البلاغات ضده بتهمة البلاغ الكاذب.

وأوضح جاد الله ببلاغه رقم 4417 لسنة 2015، أنه كان الفكر الإخوانى واقفًا وراء هذه البلاغات ضد هانى المسيري، محافظ الإسكندرية، ومشجعًا لها ومنتظرًا الفرصة لتتقدم الكتائب القانونية الإخوانية لركوب هذه البلاغات.

وأضاف جاد الله: لقد أبرأ الرئيس السيسى فى خطابه الأخير هانى المسيرى من المسئولية السياسية وبتقديم الشرطة للخلية الإخوانية التى قامت بسد فتحات تصريف المياه، فإنه لا توجد على المسيرى أى مسئولية قانونية.

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مصر 365