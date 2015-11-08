مصادر تكشف لـ"اليوم السابع" إجراءات التصويت الإلكترونى بمجلس النواب

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن إجراءات التصويت الإلكترونى التى سيشهدها مجلس النواب لأول مرة منذ بداية العمل النيابى فى مصر ، والتى ستوضح بشكل محدد ودقيق نسبة التصويت على مشروعات القوانين أو القرارات المعروضة.

وقالت المصادر، إن الكارت الممغنط الذى يتسلمه كل نائب هو وسيلته لاستخدام جهاز التصويت الإلكترونى، حيث يستخدم النائب الكارت لتسجيل الحضور عند باب القاعة، ثم يستخدمه للمرة الثانية عند التصويت أو طلب الكلمة.

وأضافت المصادر، أنه بالنسبة لعملية التصويت فإنه بمجرد أن يدعو رئيس المجلس النواب للتصويت على مشروع قانون ما أو قرار فإنهم سيدلون بأصواتهم عبر الجهاز سواء "موافق، رافض، ممتنع"، لتظهر على الشاشة التى وضعت أعلى مقعد رئيس المجلس نسب التصويت بـ"نعم" و"لا" و"ممتنع"، لافتة إلى أن البرنامج الذى أُعد يستطيع أيضًا حساب نسبة تصويت كل حزب على حدة على مشروعات القوانين أو القرارات المعروضة. على أن يحدد رئيس المجلس أو الأمين العام للمجلس الخيارات التى سيتم اعتمادها من البرنامج عند حساب نسب التصويت حسب الحاجة إليها.

وتابعت المصادر، أن هذه النسب ستقوم الإدارة المستحدثة داخل الأمانة العامة تحت مسمى "وحدة قياس اتجاهات الرأى العام" بإصدار إحصائيات بموجبها.

أما فيما يتعلق بطلب الكلمة فإن النواب لهم الحق بموجب جهاز "التصويت الإلكترونى" الضغط على الزر المخصص لطلب الكلمة، ويظهر عند رئيس المجلس طالبى الكلمة، ليمنح حق الكلمة للنائب، مشيرة إلى أن كل نائب مخصص له 3 دقائق، وإذا رأى رئيس المجلس أنه من الضرورة منح النائب مدة أطول فيحق له ذلك.

وأوضحت المصادر، أن كل نائب يمنح حق الكلمة ستظهر صورته على الشاشة التى تعلو رئيس المجلس وانتماؤه الحزبى أو إذا كان مستقلًا أو إذا كان معينًا، والدائرة التى انتخب فيها.

وبشأن الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، أكدت المصادر أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، التى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ستجرى عبر الصناديق الزجاجية منعًا لأى لبس فى عملية التصويت، وذلك إعمالًا للائحة الحالية لمجلس النواب وعدم وجود أى مخالفة، إلا أنه فى حال اتخاذ المجلس أى قرار بعد انتهاء عملية الانتخاب فستتم من خلال "التصويت الإلكترونى".

يذكر أن تجربة التصويت الإلكترونى ستجرى بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، ووزير الاتصالات، ومن المقرر أن تبدأ فى الواحدة والنصف ظهرًا.