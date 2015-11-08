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ننشر أسماء ضحايا انهيار منزلين بالفيوم

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ننشر أسماء ضحايا انهيار منزلين بالفيوم ننشر أسماء ضحايا انهيار منزلين بالفيوم
ينشر اليوم السابع أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بحى الصوفى بمدينة الفيوم، حيث ارتفع عددهم إلى 4 متوفين و20 مصابا من بينهم شرطيان أصيبا بحالتى اختناق أثناء محاولة إنقاذ الضحايا.

والمتوفون هم محمد حسن 7 سنوات وسيد أحمد كمال 7 سنوات وعبد الجواد شعبان عبد الجواد 55 سنة وسنية أحمد عبد الجواد 55 سنة، والمصابون هم محمود محمد فاروق سنتين ومصطفى حسن سعيد 4 سنوات وعمرو صدقى عبد الله 30 سنة وسعيد عبد التواب محمد 42 سنة أمين شرطة أصيب بالاختناق أثناء إنقاذ الضحايا ونهى ياسين 40 سنة وسعيد شعبان 50 سنة وليلى بدوى أحمد 38 سنة وحنان سيد على 45 سنة وياسر على 35 سنة أمين شرطة أصيب بالاختناق أثناء محاولة إنقاذ الضحايا ومؤمنة مسعد محروس 38 سنة وهبة سعيد 15 سنة وسمارة على أحمد 29 سنة ومحمد شعبان 16 سنة ويوسف منتصر 10 سنوات وحسن منتصر 7 سنوات ومنتصر محمد حسن 43 سنة ومحمود محمد حسن 22 سنة، بالإضافة إلى 3 مصابين آخرين تم إسعافهم فى مكان الحادث.

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مصر 365