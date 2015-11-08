محافظ الفيوم:إحالة المتورطين في إنهيار عقارين إلى النيابة العامة

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم صرف إعانة عاجلة بقيمة 10آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث إنهيار عقارى الصوفى الذى وقع فجر اليوم، إضافة إلى التعويضات التى يتم صرفها من مديرية التضامن الإجتماعى، كما قرر إحالة المتسببين فى الحادث إلى النيابة العامة.

وأصدر المحافظ توجيهات مشددة بتدبير أماكن بديلة لإيواء المضارين فى الحادث، وسرعة توفير الرعاية الطبية الفائقة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء التام .

كان أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون حتى الآن، إثر انهيار منزلين أحدهما مكون من خمسة طوابق والآخر من أربعة طوابق بمنطقة باب الوداع بالصوفى التابعة لحى غرب، نتيجة قيام أحد الأشخاص بالحفر فى قطعة أرض فضاء ملك حسين محمد جمعة وشقيقته نادية محمد تقع بين لمنزلين مما أدى إلى انهيارهما بالإضافة إلى تضرر منزلين آخرين.

وعلى الفور انتقل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يرافقه اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد الى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ واستخراج الضحايا أولاً بأول،كما هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ وقوات الحماية المدنية الى الموقع للمساهمة فى عمليات الإنقاذ .

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته بسرعة توفير الرعاية اللازمة للمصابين، وقرر إحالة مالك قطعة الأرض والقائمين بعملية الحفر الى النيابة العامة، نظراً للعمل بدون ترخيص مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، ولا زالت عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.

>