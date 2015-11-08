بالصور.. وفد "الصحة العالمية" يزور الفيوم لمتابعة التطعيم ضد الحصبة‏

صرح الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن وفدا من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة جبرة باتروس راضى قام بزيارة محافظة الفيوم، لمتابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى.

واجتمع الوفد مع مدير الطب الوقائى عماد الدين حسن بمكتبه لمراجعة خطة الحملة، كما تفقد مناطق العمل بإدارة البندر وسنورس وإطسا ويزور الوفد اليوم إدارتى إبشواى ويوسف الصديق ويرافقه فى الزيارة الدكتورة عماد الدين حسن مدير الطب الوقائى والدكتورة ماجدة رشدى مدير الرعاية وسيد عبد الكريم كبير مراقبى التطعيمات بالمديرية وميسرة عبد المنعم مراقب الجودة والتطعيمات بالمديرية.

جدير بالذكر أن الحملة فى أسبوعها الأول حتى أمس السبت، قامت بتطعيم 606931 طفلا بنسبة تغطية 72% من المستهدف والحملة مستمرة حتى يوم 21 نوفمبر الجارى.



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