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تجديد عيادات ومعامل طب الأسنان بالإسكندرية بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه

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تجديد عيادات ومعامل طب الأسنان بالإسكندرية بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه تجديد عيادات ومعامل طب الأسنان بالإسكندرية بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه
افتتح الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال تجديدات عيادات ومعامل كلية طب الأسنان بتكلفة 3 ملايين و 500 ألف جنيه ، وتشمل تجديد عيادة ومعامل قسم العلاج التحفظى الذى يضم فروع الحشو والتركيبات الثابتة وعلاج الجذور.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أنه سيتم تجديد شامل لقسم تقويم الأسنان وإضافة وحدات أسنان جديدة للقسم ووحدات تعقيم لمكافحة العدوى ، حضر الإفتتاح نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية الدكتور طارق محمود ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور عمرو عبد الله رئيس قسم العلاج، التحفظى أن العيادة الجديدة بالقسم تحتوى على 58 وحدة جديدة للأسنان وتم تجهيزها على أحدث مستوى لخدمة التدريب الاكلينيكى للطلاب ، كما تم إنشاء معمل محاكاه جديد بالقسم يحتوى على 70 وحـدة محاكـاة لتدريب الطلاب فى المرحـلة قبـل الإكلينيكـية عـلى نموذج للأسنان ( موديل ) والأسنان المخلوعة ، بالإضافة الى تزويد المعامل والعيادات بالقسم بشاشات عرض تعليمية وأجهزة تعقيم حديثة .

كما تفقد رئيس الجامعة المشروعات التى يجري تنفيذها حاليا بالكلية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية وتشمل انشاء أربعة مدرجات جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة ، بالاضافة إلى التوسع فى انشاء عيادات جديدة لتوفير فرص التدريب العملي اللازم للطلاب بهدف النهوض بمستوى خريجى كلية طب الأسنان .
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